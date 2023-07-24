Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün Dans Eğlencesi Sosyal Medyada Olay Oldu - Son Dakika
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Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün Dans Eğlencesi Sosyal Medyada Olay Oldu

24.07.2023 14:03

Magazin dünyasının sempatik çiftleri Safiye Soyman ve Faik Öztürk, tatilden eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son olarak ikilinin dans ettiği anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdüren çift, Gülşen'in 'Bangır Bangır' şarkısıyla dans figürleri yaparak izleyenleri eğlendirdi. Safiye Soyman, paylaştığı videoya 'Ay beni çok güldürdü. Faik coştu videoyu sonuna kadar izleyin bu içimizdeki çocuk hiç kaybolmasın inşallah. Hadi hep beraber gülelim' notunu düştü.

Magazin dünyasının sempatik çiftleri arasında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk, tatilden eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Son olarak ikilinin dans ettiği anlar, sosyal medyada olay oldu.

DANS FİGÜRLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Uzun yıllar mutlu bir evlilik sürdüren Safiye Soyman Faik Öztürk çifti yaptığı dansla herkesi eğlendirdi. Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısıyla kendinden geçen ikili dans figürleriyle izleyenleri kırıp geçirdi.

Safiye Faik çifti yine yaptı yapacağını! Dansları, izleyenleri kırdı geçirdi

"BU İÇİMİZDEKİ ÇOCUK HİÇ KAYBOLMASIN"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Safiye Soyman şunları yazdı; "Ay beni çok güldürdü. Faik coştu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu içimizdeki çocuk hiç kaybolmasın inşallah. Hadi hep beraber gülelim. Çok güldüm buna ya çok komik oynadı, güldük. Bizim de tabii ki moral depolamak lazım, hayata güzel bakmak lazım enerjik olmak gerekiyor müziğin coşkusuna daldık Bodrum'da evin önünde."

Safiye Faik çifti yine yaptı yapacağını! Dansları, izleyenleri kırdı geçirdi
Safiye Faik çifti yine yaptı yapacağını! Dansları, izleyenleri kırdı geçirdi
Safiye Faik çifti yine yaptı yapacağını! Dansları, izleyenleri kırdı geçirdi
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Safiye Soyman, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün Dans Eğlencesi Sosyal Medyada Olay Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün Dans Eğlencesi Sosyal Medyada Olay Oldu - Son Dakika
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