Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor

İstanbul'un Bebek semtinde çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde bir erkek ve kadının herkesi içinde cinsel ilişkiye girdiği görülüyor. Görüntülerin büyük tepki çekmesinin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Herkesin içinde cinsel ilişkiye giren iki kişi, gözaltına alındı. Haklarında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılan ikiliden Ö. K.'nın 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, şüpheli C. M. T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınan şüpheliler C. M. T. "Biz dans ediyorduk" derken Ö. K., suçlamayı kabul etti. İşlemlerin ardından Ö. K., tutuklanırken C.M.T isimli kadın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞAHAN GÖKBAKAR SESSİZ KALMADI

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren başarılı komedyen Şahan Gökbakar, Bebek'te çekilen görüntülere tepkisiz kalmadı. Görüntüleri Twitter hesabından yayınlayan Gökbakar, "İstanbul boğazında yaz aylarının coşkusu yaşanıyor" dedi.