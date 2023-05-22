Şahan Gökbakar ile çalışan oyuncu, yaşananları anlatarak isyan etti: Sen dışında kimse parasını almadı - Son Dakika
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Şahan Gökbakar ile çalışan oyuncu, yaşananları anlatarak isyan etti: Sen dışında kimse parasını almadı

22.05.2023 11:25

Şahan Gökbakar ile rol aldığı filmde ücretini alamadığını iddia eden oyuncu Mehmet Önder, sosyal medya hesabından ünlü komedyene tepki gösterdi. Gökbakar'ın yönetmen olan kardeşi sayesinde ücretini alan tek isim olduğunu ileri süren Önder, "Burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın" ifadelerini kullandı. Gökbakar ise Önder'e cevap vermeyerek engelledi.

Oyuncu ve sunucu Mehmet Önder, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda daha önce bir film projesinde birlikte çalıştığı komedyen Şahan Gökbakar'ı hedef aldı. Gökbakar dışında kimsenin ücretini alamadığını ileri süren Önder, yaşananları anlattı.

"SENİN NE OLDUĞUNU ANLATSAM İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZSIN"

Twitter hesabından sık sık seçim gündemiyle ilgili paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar'ın bir tweetine cevap veren Mehmet Önder, "Bak Şahan, seninle aynı filmde oynadık, kardeşin yönetmendi, senin dışında kimse parasını alamadı, bilmiyorsun zannedip sana söyledim meğer emekçilerin hakkını sen ve kardeşin yiyormuşsunuz, burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın" dedi.

GÖKBAKAR'LA SORUN YAŞADIĞINI İDDİA EDEN İSİMLERİN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Paylaşımının ardından daha önce Şahan Gökbakar ile sorun yaşadığını ileri süren birçok kişinin kendisine attığı mesajları yayınlayan Önder, "Şahanzeler ve Şahansavarlar yazıyor dünden bu yana, tebrik ve teşekkür ediyorlar, insanlar bıkmış Şahan ve namuslu vatansever pozu kesen diğerlerinden, anladığım kadarıyla bu ülkede önce bu balonları patlatmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KAÇMA, MERT OLDU"

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Şahan Gökbakar ise Mehmet Önder'in paylaşımlarına sessiz kaldı. Gökbakar'ın kendisini engellediğini gören Önder, "Bir yanlışlık varsa düzelt, iftira ise dava et ama kaçma, mert ol" diyerek tepkisini gösterdi.

YORUMLAR (3)
  • Sengul Cetin: O kadar esip gürlüyordu hak hukuk diye. Devlete demediğini bırakmadı. Çok sahtekarsınız. Önce yanında çalışanların hakkını ver sen sonra millete çamur at. Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Kaypaklik diz boyu Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
  • Murat Sencicek: Sıkıya gelince engelle. Sizin zihniyetiniz bu işte. Bir de kendilerini demokrat lanse ediyorlar Cevap Yaz 87 11 Yayından Kaldır
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Şahan Gökbakar, Mehmet Önder, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar ile çalışan oyuncu, yaşananları anlatarak isyan etti: Sen dışında kimse parasını almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar ile çalışan oyuncu, yaşananları anlatarak isyan etti: Sen dışında kimse parasını almadı - Son Dakika
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