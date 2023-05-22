Şahan Gökbakar ile çalışan oyuncu, yaşananları anlatarak isyan etti: Sen dışında kimse parasını almadı

"Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imam kendini böyle savundu

Oyuncu ve sunucu Mehmet Önder, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda daha önce bir film projesinde birlikte çalıştığı komedyen Şahan Gökbakar'ı hedef aldı. Gökbakar dışında kimsenin ücretini alamadığını ileri süren Önder, yaşananları anlattı.

"SENİN NE OLDUĞUNU ANLATSAM İNSAN İÇİNE ÇIKAMAZSIN"

Twitter hesabından sık sık seçim gündemiyle ilgili paylaşımlar yapan Şahan Gökbakar'ın bir tweetine cevap veren Mehmet Önder, "Bak Şahan, seninle aynı filmde oynadık, kardeşin yönetmendi, senin dışında kimse parasını alamadı, bilmiyorsun zannedip sana söyledim meğer emekçilerin hakkını sen ve kardeşin yiyormuşsunuz, burada namuslu vatansever pozu kesme, senin ne olduğunu anlatsam insan içine çıkamazsın" dedi.

GÖKBAKAR'LA SORUN YAŞADIĞINI İDDİA EDEN İSİMLERİN MESAJLARINI PAYLAŞTI

Paylaşımının ardından daha önce Şahan Gökbakar ile sorun yaşadığını ileri süren birçok kişinin kendisine attığı mesajları yayınlayan Önder, "Şahanzeler ve Şahansavarlar yazıyor dünden bu yana, tebrik ve teşekkür ediyorlar, insanlar bıkmış Şahan ve namuslu vatansever pozu kesen diğerlerinden, anladığım kadarıyla bu ülkede önce bu balonları patlatmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KAÇMA, MERT OLDU"

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Şahan Gökbakar ise Mehmet Önder'in paylaşımlarına sessiz kaldı. Gökbakar'ın kendisini engellediğini gören Önder, "Bir yanlışlık varsa düzelt, iftira ise dava et ama kaçma, mert ol" diyerek tepkisini gösterdi.