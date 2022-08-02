Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz - Son Dakika
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Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz

02.08.2022 10:45

Sahne aldığı mekanda gelen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı boşaltan Demet Akalın, Formula 1'deki içki dökme geleneğinin fotoğrafını paylaşarak, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadesini kullandı. Şarkıcıya çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.

Paylaşımları ve çıkışlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Akalın, son konserinde getirilen içkiyi beğenmeyince garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasıyla tepki çeken sanatçıdan ilk paylaşım geldi.

İÇKİYİ BEĞENMEDİ

Önceki akşam bir mekanda sahne alan Demet Akalın, gönderilen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.

Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede görüşeceğiz

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Twitter gündeminin ilk sıralarına yerleşen ve adeta linç edilen Demet Akalın, eleştirilere cevap verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından Formula 1'deki içki dökme geleneğinden bir fotoğraf paylaşan Akalın, "İlk sahnede ödeşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede görüşeceğiz
Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede görüşeceğiz
Garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın sessizliğini bozdu: İlk sahnede görüşeceğiz
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Son Dakika Magazin Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Garsonun başından içki döktüğü için tepkilerin odağında olan Demet Akalın konuştu: İlk sahnede görüşeceğiz - Son Dakika
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