Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti - Son Dakika
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Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti

03.10.2022 14:15

Dokuz sene önce O Ses Türkiye'de düet yaptığı müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı mekanda istek şarkılarını bilmediği için tartıştığı 3 kişi tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından ünlü şarkıcı Hadise, "Onur'un canice öldürülmesini kabul edemiyorum. İstediğimiz tek şey müziğe ve sanatçıya saygı" paylaşımında bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Şener'in ikisi bakanlık çalışanı biri de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde mühendislik yapan katil zanlıları, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

HADİSE: CANİCE ÖLDÜRÜLMESİNİ KABUL EDEMİYORUM

Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan ve sosyal medyanın gündemi olan Onur Şener'in 2013 senesinde O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı. Birlikte düet yaptığı müzisyenin öldürüldüğünü öğrenen ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "O Ses Türkiye sahnesinde birlikte şarkı söylediğim Onur Şener'in canice öldürülmesini kabul edemiyorum. Çok üzgünüm, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. İstediğimiz tek şey müziğe, sanatçıya ve sanata saygı" ifadelerini kullandı.

Hadise, 9 sene önce O Ses Türkiye'de düet yaptığı Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti
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O Ses Türkiye, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seneler önce O Ses Türkiye'de düet yapmıştı! Hadise, Onur Şener'in öldürülmesine isyan etti - Son Dakika
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