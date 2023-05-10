Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajeri, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu: Ciddi bir durum bulunmamaktadır - Son Dakika
Üye Girişi

Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajeri, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu: Ciddi bir durum bulunmamaktadır

10.05.2023 14:57

Mersin'de sahne alan ünlü sanatçı Kibariye, sahneye atlayan hayranına koruma tarafından müdahale edilirken sahneden düştü. Hastaneye kaldırılan şarkıcının menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbiren gözlem altındadır. Çok şükür hayati ve çok ciddi bir sağlık durumu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Merkez Akdeniz İlçesi Turgut Reis Mahallesi Kültür ve Sanat evi önünde kurulan alanda "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye'de katıldı. Kibariye sahneden şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruma olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı. Darbe alan Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajerinden açıklama: Ciddi bir sağlık durumu bulunmamaktadır

"HAYATİ VE CİDDİ BİR SAĞLIK DURUMU BULUNMAMAKTADIR"

Kibariye'nin menajeri Harun Belenkogˆulları, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Sanatçımız Kibariye dün akşam Mersin'de sahnede yaşadığı kaza sebebi ile Mersin Şehir Hastanesi'nde tedbiren gözlem altındadır. Çok şükür hayati ve çok ciddi bir sağlık durumu bulunmamaktadır. Müşahede süreci tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir" dedi.

Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajerinden açıklama: Ciddi bir sağlık durumu bulunmamaktadır
YORUMLAR
500
Kibariye konserde sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı! Kibariye konserde sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı!

Kibariye, Akdeniz, Mersin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajeri, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu: Ciddi bir durum bulunmamaktadır - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:36:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sahnede yere düşen Kibariye'nin menajeri, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu: Ciddi bir durum bulunmamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement