Üye Girişi
Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi - Son Dakika

Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi

03.01.2022 16:35

Yılbaşı gecesi sahneye alkollü şekilde çıktığı iddia edilen görüntülerinden dolayı tepki toplayan Tuğba Özerk, günler sonra açıklama yaptı. Kimsenin bilmediği bir hastalığının olduğunu ifade eden Özerk, "Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekileceğim" sözlerine yer verdi.

Sevilen sanatçılar, yılbaşında çeşitli mekanlarda sahne alarak 2022'yi karşıladı. Antalya'daki lüks bir otelde sahneye çıkan Tuğba Özerk'in sahneye çıkmadan önce alkol kullandığı ileri sürüldü. Sahnedeki dansı ve hareketlerinden dolayı tepki çeken Özerk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KABULLENEMEDİĞİM HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUM"

Sahneye sarhoş çıktığı iddiası üzerine Instagram hesabından uzun bir açıklama metni yayınlayan şarkıcı, şunları söyledi: "Hakkımda iki gündür aralıksız süren sosyal medyadaki linç girişimine karşılık cevap verme ve gelişen olaylar ve yansıyan görüntülerin altına haksızlığa varan yorumlar hakkımdaki bir gerçeği herkesle paylaşma gerekliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bir süredir mücadele ettiğim, herkesle paylaşamadığım, hatta kendimin bile zaman zaman kabullenmekte zorlandığım `Hipofiz Bezi Makroadenomu' tanısı konulan bir hastalıkla mücadele etmekteyim."

"BİLİNÇ KAYBI YAŞIYORUM, RİSK ALTINDA BİR HAYATIM VAR"

"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, aynı zamanda Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Eralp Başer'in gözetimi altında ilaç tedavim sürmektedir. Bu Tümör nedeniyle görme alanı bozuklukları, bilişsel bozukluk (bilinç kaybı, senkop) riski altında bir hayatım var. En yakınlarımın dışında kimsenin bilmediği bu durumu herkesle paylaşma sebebim ise; herkesin yayılan görüntüler karşısında kafalarındaki soru işaretlerini gidermek içindir. Artık hiçbir şeyin göründüğü gibi olamayacağı gerçekliği herkes tarafından kabul edilmesi gerekirken 'yargısız infaz' yaparak, yaraya tuz basma `zevkinden' vazgeçilmesi gerekiyor. Ben bu mesleğe yıllarını vermiş, yorumculuğun dışında söz-beste üreten bu ülkenin tanınan bir sanatçısıyım."

"DİNLENMEK İÇİN KÖŞEME ÇEKİLİYORUM"

"İçinde bulunduğum bu özel, mahrem durumla başa çıkmaya çalışırken, bir taraftan da aşık olduğum mesleğimi yapmaya çalışıyorum. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı, bu konuya kafa yoran, düşünen buna enerji harcayan herkesten özür diliyorum. Tedavim bitene kadar bir süre dinlenmek için köşeme çekiliyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Yeni yılda en büyük dileğim, herkes için sağlıklı ve bol müzikli günler. Sevgiyle kalın..."

Sahneye sarhoş çıktığı iddia edilen Tuğba Özerk, bilinmeyen hastalığını anlattı
Sahnedeki görüntüleri olay olan Tuğba Özerk'e dinleyiciler isyan etti: Sarhoş çıktı
YORUMLAR
500

Tuğba Özerk, Antalya, Medya, Alkol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi - Son Dakika Magazin


28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu         
18:43
Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış Ömür Gedik saldırıya uğradığını söylemişti! Meğerse uğramamış         
18:35
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı Hal-yeğen memurluktan istifa ederek tespih işine girdi, günlük kazançları eski maaşlarının iki katı         
15:19
En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar         
13:06
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
18:43 28 milletvekiline ait 40 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu
18:38 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Yeni rakam cep yakacak
18:33 2022 yılı trafik cezaları belli oldu
18:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat gerginliğinin çıktığı Suudi Arabistan'la ilgili açıklama geldi
18:14 İşte Trabzonspor'un Edin Visca için ödeyeceği ücret
17:42 Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu
17:27 Miras kavgasında silahlar konuştu: 2 ölü, 2 yaralı
17:26 Tanju Özcan ve Alim Karaca'ya uyarı cezası verildi
17:25 Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!
17:13 Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik mesajı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 18:50:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement