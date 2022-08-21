Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını yıktı! Paylaşımlar art arda geldi - Son Dakika
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Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını yıktı! Paylaşımlar art arda geldi

21.08.2022 15:17
Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını yıktı! Paylaşımlar art arda geldi

Sanat dünyası usta oyuncu Civan Canova'nın ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü isimler sevilen oyuncu için taziye mesajı yayınladı.

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi sevilen projelerden tanıdığımız oyuncu Civan Canova'dan acı haber geldi.

ÜNLÜ İSİMLER ACI HABERLE YIKILDI

Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Oktay' karakterini canlandıran Canova'nın hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi yasa boğan usta oyuncu için ünlü isimlerden art arda paylaşım geldi. İşte o paylaşımlar;

Uraz kaygılaroğlu

"Ah be babacım… İyileşicen sanmıştım. seni ziyaret için grup kurmuş, aramızda ikiye bölünüp tartışmıştık. bir taraf gidelim 2-3 dk da olsa görelim diyordu diğer ekip ise covid korkusu, mikrop taşırız korkusu ile bekleyelim diyordu. ben ikinci gruptaydım… Çok üzgünüm çok. pamuk gibi bir adamdın. pamuk gibi yumuşacık uyu"

Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını yıktı! Paylaşımlar art arda geldi

BEREN SAAT

"Canim Civan hayatına tatlı bir bahar kurmuştun, bambaşka bir sanat formunda tatlı heyecanların… Keşke seni biraz daha yasama fırsatımız olsaydi… keske kitaplarini imzalatsaydim ama sen hep bizimle ayni yastaydin o yuzden bugunu hic dusunmemisim. Bilge dostlugun, bitmeyen kahkahalarimiz, Atiye'de paylastigimiz naif babaligin, hayatimiza kattigin deger ve renkler icin teşekkur ederim. Seni tanımak ne kadar onemliymis, seni cook seviyorum, gule gule git yildizlara"

SUMRU YAVRUCUK

"Civan'ım dostluğumuz, filmlerimiz,dizilerimiz,oyunlarımız,ruhlarımız birbirine karışarak ne çok güldük…ağladık… Her geçen gün seni keşfederek yaşamak çok güzeldi. Hep benimlesin"

REHA ÖZCAN

"Bazı çocuklar, çok güzel oluyor. O da öyle çocuklardandı. Hüznüne bulaşmayan gülümsemesi , umurunda olmayan egolara inat, çocuk iştahıyla seviyordu. En son,- Çocukluğumdan beri idolümsün diye yazmıştım. Atiye'deki müthiş performansının ardından, o da -Sen de benim canımın içisin demişti… Canım acıyor şimdi, tüm sanatseverlerin başı sağ olsun."

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Son Dakika Magazin Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını yıktı! Paylaşımlar art arda geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Civan Canova'nın ölümü sanat dünyasını yıktı! Paylaşımlar art arda geldi - Son Dakika
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