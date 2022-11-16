Athena Gökhan'dan 'milletvekili adaylığı' sorusuna yanıt: Çok değişik bir olay - Son Dakika
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Athena Gökhan'dan 'milletvekili adaylığı' sorusuna yanıt: Çok değişik bir olay

16.11.2022 07:40
Athena Gökhan'dan 'milletvekili adaylığı' sorusuna yanıt: Çok değişik bir olay

Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, bir sosyal medya kullanıcısının, "Milletvekili adayı olacak mısın?" sorusu karşısında siyasete sıcak bakmadığını ima ederek, "Milletvekilliğinin çok değişik bir olay" yanıtını verdi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Ekşi Sözlük'te takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıklayan Özoğuz, siyasete girip girmeyeceği konusuna da değindi.

"ACUN'A BASKI YAPILMADI"

Bir dönem jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye ile gelen "Cevap vermezsin ama, Acun'un seninle yollarını ayırması için baskı gördüğü doğru mu?" sorusuna cevap veren Özoğuz, "Özellikle cevap vermek istiyorum. Asla öyle bir şey olamaz çünkü Acun ilk programı yapmaya başladığından beri hep muhabbetimiz aynı gidiyordu. 5 sene doldu. Acun daha çok diğer programlarla alakalı yurt dışında olduğu için, zamanını doldurduğunu düşünüyorum aslında. 5 sene yeterli bir süre ya" dedi.

"MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAK İÇİN NE BEKLİYORSUN?"

Şarkıcı kimliğinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı siyasi paylaşımlarla da gündemden düşmeyen başarılı sanatçı, bir kullanıcının "Milletvekili adayı olmak için daha neyi bekliyorsun?" sorusuna yanıtsız kalamayarak "Milletvekilliği çok değişik bir olay ya. Bizim gibi insanlar sanatlarını icra ederken halkın kendi kalbinde atan her şeyi ortaya döktüğünü düşünüyorum. Samimi bir şekilde kutlayarak yaşamak çok daha mantıklı geliyor bana" yanıtını verdi.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan 'Milletvekili adayı olacak mısın?' sorusuna cevap
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan 'Milletvekili adayı olacak mısın?' sorusuna cevap
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Son Dakika Magazin Athena Gökhan'dan 'milletvekili adaylığı' sorusuna yanıt: Çok değişik bir olay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Athena Gökhan'dan 'milletvekili adaylığı' sorusuna yanıt: Çok değişik bir olay - Son Dakika
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