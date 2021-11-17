Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı

Hakkında arama kararı olan Omar Souleyman'ın Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği operasyonla Omar Souleyman, gözaltına alındı.

JANDARMA KOMUTANLIĞINDA SORGUYA ALINDI

Gözaltına alınan Omar Souleyman, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Souleyman, hastanede alınan sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.