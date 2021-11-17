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Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı - Son Dakika

Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı

17.11.2021 18:55

"Halay müziğinin kralı" lakabıyla tanınan Suriyeli ünlü sanatçı Omar Souleyman, Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD'ye üye olmak suçundan ekipler tarafındangözaltına alındı.

Hakkında arama kararı olan Omar Souleyman'ın Karaköprü'de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği operasyonla Omar Souleyman, gözaltına alındı.

JANDARMA KOMUTANLIĞINDA SORGUYA ALINDI

Gözaltına alınan Omar Souleyman, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Souleyman, hastanede alınan sağlık raporu sonrası sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı

3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı - Son Dakika
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