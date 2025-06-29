Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bir otelde sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sahnede aniden fenalaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TANSİYONU DÜŞTÜ

Orhan'ın sedye ile konser alanından çıkarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kardeşi Cihan Orhan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevcan Orhan tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil, şükürler olun. Hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte sağlıkla siz sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

TABURCU EDİLDİ

Tansiyon düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, yapılan tetkik ve tahlillerinin ardından taburcu edildi.

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 İstanbul doğumlu Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte "Alişan ile Sevcan" isimli sabah programını sunmuştur.