Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi - Son Dakika
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Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi
29.06.2025 10:47
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Kıbrıs'ta konser verirken sahnede tansiyon düşmesi nedeniyle fenalaşıp hastaneye kaldırılan sanatçı Sevcan Orhan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bir otelde sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sahnede aniden fenalaştı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konserinde fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

TANSİYONU DÜŞTÜ

Orhan'ın sedye ile konser alanından çıkarken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Kardeşi Cihan Orhan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevcan Orhan tansiyon düşmesi sebebiyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil, şükürler olun. Hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte sağlıkla siz sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Konserinde fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

TABURCU EDİLDİ

Tansiyon düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan, yapılan tetkik ve tahlillerinin ardından taburcu edildi.

Konserinde fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 İstanbul doğumlu Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte "Alişan ile Sevcan" isimli sabah programını sunmuştur.

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Son Dakika Magazin Sahnede fenalaşan Sevcan Orhan taburcu edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 032725:
    Güzel ablamıza çok geçmiş olsun. 0 0 Yanıtla
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