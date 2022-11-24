Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti

24.11.2022 14:40

Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından Bursalı sanatçı Hülya Şenkul vefat etti. 5 ay önce geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şenkul toprağa verildi.

Orhangazi'nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti.

5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Aslen Orhangazi'ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul'da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç'a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu. 5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul dün ikindi vakti Orhangazi'de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul vefat etti
Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul vefat etti
Kaynak: İHA
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Orhangazi, Türkiye, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanatçı ve söz yazarı Hülya Şenkul hayatını kaybetti - Son Dakika
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