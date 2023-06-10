Şarkıcı Anitta, İstanbul'da Kapalıçarşı'yı gezdi! Çevredekiler gözlerini alamadı - Son Dakika
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Şarkıcı Anitta, İstanbul'da Kapalıçarşı'yı gezdi! Çevredekiler gözlerini alamadı

10.06.2023 14:22

Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen Brezilyalı şarkıcı Anitta, maç öncesi yapılacak gösteride şarkı söyleyecek. Boş vaktinde İstanbul'u gezen Anitta, ünlü alışveriş merkezi Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Yoğun ilgi gören şarkıcı, erkeklerin sorularına maruz kaldı ve o anları Instagram hesabında paylaştı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile Manchester City, bu akşam saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi izlemek için İstanbul'a gelenler arasında Brezilyalı şarkıcı Anitta da bulunuyor. Maç öncesi yapılacak gösteride şarkı söyleyecek olan Anitta, boş vaktinde İstanbul'u gezdi.

ESNAFIN TEPKİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında İstanbul'un ünlü alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı'yı ziyaret eden şarkıcı, o anları kayda almayı ihmal etmedi. Kapalıçarşı'ya yaptığı ziyarette yoğun ilgi gören şarkıcı erkeklerin sorularına maruz kaldı. Anitta'ya tekrar tekrar bakan vatandaşlar, "Ne kadar?", "Çok güzel", "Bebeğim" ve "Seni biliyoruz" gibi söylemlerine maruz kaldı. Instagram'da 64,1 milyon takipçisi bulunan şarkıcı o anları da takipçileriyle paylaştı.

Final maçı için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'yı gezdi! Gören bir daha baktı
Final maçı için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'yı gezdi! Gören bir daha baktı
Final maçı için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'yı gezdi! Gören bir daha baktı
Final maçı için Türkiye'ye gelen şarkıcı Anitta, Kapalıçarşı'yı gezdi! Gören bir daha baktı
YORUMLAR (3)
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Hükümet kapalı çarşı esnafının tamamına ceza kesmeli bence, bu kadar cahillik ve geri kalmışlık olmaz. İstanbul'un göbeği turist yuvası kimlerin eline bırakıldı.. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Martin Khan: Ama harbiden esnaf yani çok vahşice kadını rahatsız etmiş! Yoklukta olduklarını bu kadar belli etmelerine gerek yoktu. Kadın binbir türlü şey geçirmiştir kafasından ve haklıda.! Ayıp ayıp!! Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: Abazanlıkta ilk sırayı hiç bir ülkeye bırakmayız. Cevap Yaz 40 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Şarkıcı Anitta, İstanbul'da Kapalıçarşı'yı gezdi! Çevredekiler gözlerini alamadı - Son Dakika
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