Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler, ilişkilerini ilan etti

Şarkılarındaki başarısıyla adından söz ettiren Buray ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Ezgi Şenler, dün akşam düzenlenen ELLE Style Avards 2023 ödül törenine birlikte katıldı. Geceye el ele gelen çift, basın mensuplarına poz vererek ilişkilerini ilan etti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

Bir süredir ilişkilerini gizli yaşayan çift, törenin ardından Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Buray, sevgilisinin kendisini öptüğü fotoğrafı takipçilerine beğenisine sunarken Şenler de aynı kareyi kalp emojisiyle paylaştı. Genç oyuncu, Buray ile kırmızı halıda verdiği bir pozu da Instagram hesabından yayınladı.

Kendisinden 8 yaş büyük 38 yaşındaki Buray ile aşk yaşayan Şenler'in ilişkisi takipçilerinden de tam not aldı.