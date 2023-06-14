Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler ilişkilerini ilan etti - Son Dakika
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Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler ilişkilerini ilan etti

14.06.2023 08:59

Şarkılarıyla adından söz ettiren Buray ve Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Ezgi Şenler, ELLE Style Avards 2023 ödül töreninde el ele görüntülendi. Törenin ardından Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapan çift, ilişkilerini resmen ilan etti. Takipçileri tarafından tam not alan çiftin fotoğrafları da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şarkılarındaki başarısıyla adından söz ettiren Buray ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Ezgi Şenler, dün akşam düzenlenen ELLE Style Avards 2023 ödül törenine birlikte katıldı. Geceye el ele gelen çift, basın mensuplarına poz vererek ilişkilerini ilan etti.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTILAR

Bir süredir ilişkilerini gizli yaşayan çift, törenin ardından Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı. Buray, sevgilisinin kendisini öptüğü fotoğrafı takipçilerine beğenisine sunarken Şenler de aynı kareyi kalp emojisiyle paylaştı. Genç oyuncu, Buray ile kırmızı halıda verdiği bir pozu da Instagram hesabından yayınladı.

Kendisinden 8 yaş büyük 38 yaşındaki Buray ile aşk yaşayan Şenler'in ilişkisi takipçilerinden de tam not aldı.

Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler, ilişkilerini ilan etti
Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler, ilişkilerini ilan etti
Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler, ilişkilerini ilan etti
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Ezgi Şenler, Buray, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler ilişkilerini ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler ilişkilerini ilan etti - Son Dakika
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