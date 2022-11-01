Demet Akalın, Elon Musk'ın Twitter kararına tepki gösterdi: Yok anasının nikahı - Son Dakika
Üye Girişi

Demet Akalın, Elon Musk'ın Twitter kararına tepki gösterdi: Yok anasının nikahı

01.11.2022 08:02

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk'ın mavi tikli hesaplardan ücret alacağı yönündeki söylentilere Twitter hesabından tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, "Yok anasının nikahı" paylaşımında bulundu.

Dünyanın en ünlü milyarderi olan Elon Musk, bir süredir satın almak için büyük çaba sarf ettiği sosyal medya platformu Twitter'ı alarak yönetimine geçti. Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk'ın, mavi tikli hesaplardan aylık 20 dolar ücret alacağı ileri sürüldü. Bu iddiaya ilk tepkilerden biri de Demet Akalın'dan geldi.

TWITTER'DA ABONELİK DÖNEMİ

Söylentilere göre Twitter'da abonelik ücreti olacak. Mavi tik edinmek için de abone olmak şart koşulacak. Şu an mavi tiki olan kullanıcılarsa, mavi tikini kaybetmemek için 90 gün içinde abonelik sistemini satın almaları gerekecek.

DEMET AKALIN: YOK ANASININ NİKAHI

Gündemle ilgili yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın ise mavi tikli hesaplardan para alınacağı iddiasına tepki gösterdi. 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu mavi tikli Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Yok anasının nikahı" dedi.

YORUMLAR
500
Twitter'ı satın alan Musk merak edilenleri cevapladı: Karakter sınırlaması kalkıyor, video süresi uzayacak Twitter'ı satın alan Musk merak edilenleri cevapladı: Karakter sınırlaması kalkıyor, video süresi uzayacak Musk'tan ters köşe: Mavi Tik isteyen parayı peşin ödesin! Musk'tan ters köşe: Mavi Tik isteyen parayı peşin ödesin!

Demet Akalın, Elon Musk, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, Elon Musk'ın Twitter kararına tepki gösterdi: Yok anasının nikahı - Son Dakika


Son Dakika
08:50 MasterChef'te Burak Kaya'dan Fatma Nur'a beddua: Rabbim inşallah sana çok büyük acılar yaşatır
08:40 ABD'den sinirleri gerecek adım! Dedeağaç'a şimdi de 600 asker ve saldırı helikopteri konuşlandıracaklar
08:33 Altunizade'deki metrobüs durağı dolup taştı! Adım atmak bile imkansız hale geldi
08:06 Tahıl anlaşmasını askıya alan Rusya'dan kritik bir karar daha! Koridor boyunca gemilerin hareketleri de durduruldu
07:58 Demet Akalın, Elon Musk'ın Twitter kararına tepki gösterdi: Yok anasının nikahı
07:49 Şişli'de durdurdukları araçtan kadını kaçıran şahıslar şoförü öldürdü
07:36 İstanbul'u sis kapladı! Göz gözü görmeyince vapur seferleri iptal edildi
07:15 Bakan Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu: İftiranı ispat etmezsen namertsin
00:14 Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası olayıyla ilgili gözaltına alınan 25 kişiden 8'i tutuklandı
22:38 Rusya'nın öncülüğünde Soçi'de gerçekleştirilen kritik zirvede Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 09:18:12. #1.13#
SON DAKİKA: Demet Akalın, Elon Musk'ın Twitter kararına tepki gösterdi: Yok anasının nikahı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement