Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım - Son Dakika
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Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım

23.05.2022 16:10

Şarkıcı Doğuş, konser verirken Azerbaycanlı eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın yanında olduğu sırada ahlaksız bir teklif aldığını anlattı. Doğuş, yaşanan olayla ilgili, "Eşim bana bakıp güldü. Kadın hayranıma da alyansımı gösterdim" dedi.

Şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Doğuş, 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan ve eşinin işinden dolayı Azerbaycan ile Türkiye arasında mekik dokuyan şarkıcı, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

"'DOĞUŞ 2 YILA BOŞANIR' DEDİLER, ÇOCUKLARIM 6 YAŞINA GİRDİ"

Evliliğinden bahseden şarkıcı, "Aile önemli, düzen önemli. Ben hiçbir zaman düzensiz olmadım. Erken yatar erken kalkarım, bunlar çok önemli. Yememe içmeme çok önem verimi. 'Doğuş rahat durmaz iki yıla boşanır' diyenler vardı. Çocuklarım oldu, 'Çocuklar bir yaşına gelince boşanır' dediler. Çocuklar altı yaşına girdiler, herhalde artık demiyorlardır. Eğer burada konser veya bir proje varsa işlerimi hallediyorum, 1-2 gün dinlendikten sonra Azerbaycan'a gidiyorum" dedi.

Doğuş'tan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sahnede eşimin yanında ahlaksız teklif aldım

EŞİNİN YANINDA AHLAKSIZ TEKLİF ALMIŞ

Sunucuların "Sen buradayken eşinin aklı kalıyor mu? Kıskançlıklar oluyor mu?" sorusu üzerine aldığı bir ahlaksız tekliften bahseden Doğuş, şunları söyledi: "Kalıyor tabii, karşılıklı. Benim de aklım onda kalıyor. İlk dönemler kıskançlık oluyordu ama artık oturdu. Sekiz yılı geçtik. Biri bir şey istiyorsa alyans durdurmuyor. Eşim bana gelen tekliflerden birine denk geldi. Ben sahnedeyken seyircilerinden biri bir cümle kullandı, bütün orkestra sustu. Eşim de orada, en kötüsü o. Ahlaksız teklif durumu oldu, açık açık bağırdı. Eşim bana baktı, güldü. Sonra ben de güldüm. Alyansımı gösterdim, ne yapayım!"

Değişen imajından bahseden ve saç ektirdiğinden bahseden şarkıcı, "Kel değildim ama aralarda boşluklar vardı. Yaş itibariyle saçım dökülmeye başlamıştı. Akıllılık ettim ve saç ektirdim" şeklinde konuştu.

Doğuş'tan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sahnede eşimin yanında ahlaksız teklif aldım
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