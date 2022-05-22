Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika
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Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı

22.05.2022 12:18

Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı Avukat Oğuzhan Yeni: "Videoların kaldırılmasını bekliyoruz" Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan 'hakaret' içeren videoların kaldırılması için hukuk mücadelesini kazandı.

Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı

Avukat Oğuzhan Yeni:

"Videoların kaldırılmasını bekliyoruz"

ADANA - Sosyal medya fenomeni, şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil ile olan davası süresinde kendisi hakkında yapılan 'hakaret' içeren videoların kaldırılması için hukuk mücadelesini kazandı. Ece Ronay'ın avukatı Oğuzhan Yeni, "En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek" dedi.

Tiktok fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve ünlü şovmenden "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu. Bu süreçte ise Ronay'e birçok kişi destek olmuş bazı televizyon kanallarında ise genç fenomen hakkında 'hakaret' içeren açıklamalar yapıldı.

O programların Youtube platformunda paylaşılması üzerine Ece Ronay, 'hakaret' içeren videoları kaldırmak için harekete geçti. Adana'da avukat Oğuzhan Yeni aracılığıyla Gaziantep 4.Sulh Ceza Hakimliği'ne Mart ayında dava açıldı.

Geçen 13 Mayıs tarihinde ise davada karar çıktı ve mahkeme, 'hakaret' içeren videoların kaldırılmasına karar verdi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan avukat Oğuzhan Yeni, "Ece hanımın Mehmet Ali Erbil ile olan taciz iddiası dosyasında 'hakaret' içeren söylemlerin olduğu televizyon kanallarına görüntülerin kaldırılması için ulaştık. Ancak o kanallar görüntüyü kaldırmadı. Bizde Gaziantep 4.Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli getirmesi için dava açtık. Mahkeme de kararı verdi o 7-8 videoya erişim engeli getirdi. Kararı şimdi kendilerine gönderdik. En kısa sürede videoların kaldırılmasını bekliyoruz eğer kalkmazsa tekrardan hukuki sürecimiz devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan avukat Yeni, "Kadına şiddet sadece fiziksel olmuyor. Kadına şiddet böyle televizyon üzerinden de olabiliyor. Herkes böyle olaylarda mahkemeye başvurup hakkını aramalı. Mahkeme çok güzel bir karar verdi" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı
Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı
Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı
Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı
Şarkıcı, fenomen Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı

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Kaynak: İHA

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