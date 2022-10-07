Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, ayrılık sonrası robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldığı iddialarını cevapsız bıraktı - Son Dakika
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Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, ayrılık sonrası robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldığı iddialarını cevapsız bıraktı

07.10.2022 00:22

Şarkıcı Hadise ile olan 5 aylık evliliğini noktalayan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Dinçerler, ayrılık sonrası evdeki robot süpürge ve gümüş tepsiyi aldığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

Bir yıllık ilişkilerini 30 Nisan'da nikah masasına taşıyan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, özel hayatlarıyla bir süredir gündemden düşmüyor. Hadise'nin eski ilişkisinin her daim gündeme gelmesi ve Mehmet Dinçerler'in aile şirketlerinin borçlarından dolayı yaşanan sorunlarla uğraşan ikili, 30 Eylül 2022'de Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonrası boşandı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Şarkıcı Hadise'den boşanan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Düğünde takılan takılar ve son olarak boşandıktan sonra sadece evdeki robot süpürge ve Hadise'yi isteme törenindeki gümüş tepsiyi aldığı haberlerini soran muhabirlere cevap vermeyen Dinçerler, arkadaşı ile beraber mekanın önüne sıfır yanaştırdıkları arabasına binerek gözlerden kayboldu.

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, hakkındaki iddiaları sessiz bıraktı

BORCU HADİSE'YE YIKIP GİTTİ

Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılığı sonrası bir başka iddia da Mehmet Dinçerler'in evliyken oturdukları evin ödemesiyle ilgili. İddiaya göre İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu eski eşi Hadise'ye yıkıp gitti. Mehmet Dinçerler'in 150 bin TL olan depozitoyu ödemediği ortaya çıkınca İbrahim Çelikkol Hadise'ye "Evi istediğin kadar kullanabilirsin" diyerek destek oldu.

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, hakkındaki iddiaları sessiz bıraktı

HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER NEDEN BOŞANDI?

Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi de evliliğin bitmesine neden olarak gösteriliyor. Öte yandan Dinçerler'in Hadise'nin sahne kıyafetlerine karıştığı, bu sebeple Hadise'nin ayrılık kararı aldığı öne sürülmüştü. Kendisine yapılan psikolojik baskı sonrası ünlü şarkıcı Hadise, iddialara göre dayanamayarak boşanma davası açtı.

Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, hakkındaki iddiaları sessiz bıraktı
YORUMLAR
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Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal Mehmet Dinçerler hakkında olay iddia! Tüm borcu Hadise'ye yıktığı ileri sürüldü Mehmet Dinçerler hakkında olay iddia! Tüm borcu Hadise'ye yıktığı ileri sürüldü
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hadise ile boşanan Mehmet Dinçerler, ayrılık sonrası robot süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldığı iddialarını cevapsız bıraktı - Son Dakika

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