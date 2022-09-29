Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltında gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ardından İran'da yüzlerce kişi gözaltına alındı. Dünya gündemine oturan olaya bir tepki de şarkıcı hande Yener'den geldi.

SAHNEDE SAÇLARINI KESTİ

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hande Yener, Kuruçeşme'de hayranlarıyla buluştu. Gecede Hakan Akkaya imzalı iki kıyafet giyen Yener, konserin sonunda öldürülen Mahsa Amini'ye destek verdi. Sahnede saçlarını kesen Yener, "Özgürlüğü için savaşan bütün kadınlar için, hayatını kaybeden minicik kızlarınız için… Onlar daha bebekler… Onlara ve dünyadaki tüm kadınlara özgürlük diliyorum! Erkekler de bizi destekliyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz bir arada çok mutluyuz. Çocuklarını kaybeden ailelere baş sağlığı diliyorum. Keşke saç kesmekle özgürlüklerini elde edebilseler… Bu bir simge" dedi. Yener'in sahnedeki duygusal anları ise Şimdi Duyduk tarafından görüntülendi.

Bu esnada dev ekrana "Dünyadaki tüm kadınlar için özgürlük istiyoruz!" yazısı yansıtılırken Yener ve ekibine seyircilerden alkışlı destek geldi.