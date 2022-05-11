Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı - Son Dakika

Türk müziğinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan İbrahim Erkal, 5 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zamansız şekilde aramızdan ayrıldı. Vefatının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Erkal hayranları ve ailesi, o acıyı daha dün gibi yaşamaya devam ediyor.

2003'TE NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

İbrahim Erkal'ın 2003 yılında nikah masasına oturduğu Filiz Erkan, eşinin vefatının 5. yıl dönümünde duygusal bir yazı kaleme aldı.

"ANLAMSIZ" KELİMESİ DUYGULANDIRDI

Eşinin fotoğrafını paylaşan Erkal, gönderisinde "Sensiz geçen anlamsız 5 yıl... Sadece özlem... Mekanın cennet olsun, nurlarda uyu canım sevgilim." ifadelerini kullandı.

İşte Filiz Erkal'ın o paylaşımı: