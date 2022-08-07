Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum - Son Dakika
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Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum

07.08.2022 21:39
Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum

"İsterse ayrılık nedenimizi Merve açıklar" diyen Murat Dalkılıç'a eski eşi Merve Boluğur'dan çok sert tepki... Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı hedef alarak, "Bu Kaçıncı show koçum? Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekçiler uzak durun benden" ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur hakkındaki açıklamaları magazin camiasına bomba gibi düştü. Boşanma sonrasında Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edildi. Son dönemde açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan ünlü oyuncu ile ilgili "Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" ve "Bu kız delirdi" şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Dalkılıç'ı eleştirdi. Dalkılıç, konuyla ilgili "Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar..." dedi. Eski eşinden bu sözlere zehir zemberek yanıt geldi.

Sessizliğini bozan Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ı bombaladı: Bu kaçıncı show koçum

"BU KAÇINCI SHOW KOÇUM"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Merve Boluğur eski eşini hedef alarak, "Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne magazin ne ex. Son kez söylüyorum, benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş şeyin primini yapmak ne ya. Yanındaki kadına saygın olsun. Bir de Merve açıklasın falan. Kaçıncı show koçum. Artık hakkımı savunacağım. Kimse beni değişik ithamlarla yargılayamaz. Lütfen erkekçiler uzak durun benden. Ne birine laf attım bugüne kadar, ne birine yaslandım. Siz de benden uzak duracaksınız bu böyle biline. Cahil kesimin psikolojik baskılarından da sıkıldım. İşsiz misiniz. Bu kadar psikolog kesildiniz. Sığ kafalarınızla uzayın abi. Ben Merve'yim sadece" dedi.

Sessizliğini bozan Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ı bombaladı: Bu kaçıncı show koçum

MUHABİRLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Merve Boluğur dün yeni sevgilisiyle el ele yürüdüğü sırada kendisine eski eşinin açıklamalarını soran muhabirlere sert tepki göstermişti. Boluğur ile muhabirler arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

MURAT DALKILIÇ NELER SÖYLEDİ?

İkili arasındaki polemiğin ardından Murat Dalkılıç'ın sözleri de merak edilmeye başlandı. Dalkılıç önceki gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!

Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."

Sessizliğini bozan Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ı bombaladı: Bu kaçıncı show koçum
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Murat Dalkılıç, Merve Boluğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Boluğur'dan eski eşi Murat Dalkılıç'a sert sözler: Bu kaçıncı show koçum - Son Dakika
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