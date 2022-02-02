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Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım! - Son Dakika

Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!

02.02.2022 13:09

Koroanvirüsten korunmak için ailesiyle aylarca kendisini karantinaya alan konser vermeyen Tarkan, sosyal medya hesabından 10 gün önce koronavirüse yakalandığını duyurdu. Hastalığı hafif atlattığını söyleyen Tarkan "İyi ki aşılıyım. Aman kendinize dikkat edin" diye yazdı.

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ailesiyle Almanya'ya giden ve aylardır orada yaşayan Tarkan, koronavirüse yakalandı. Şarkıcı, haberi de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ÇOK DİKKAT ETMEME RAĞMEN YAKALANDIM"

5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, "10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum" dedi.

Şarkıcı Tarkan, koronavirüsü yendiğini duyurdu
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım! - Son Dakika Magazin


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