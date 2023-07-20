"Ateş Böceğim" şarkısıyla tanınan besteci Baha Boduroğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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"Ateş Böceğim" şarkısıyla tanınan besteci Baha Boduroğlu yaşamını yitirdi

20.07.2023 15:07

"Gençlik Başımda Duman" albümünün "Ateş Böceğim" şarkısıyla tanınan şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Gençlik Başımda Duman' albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

BAHA BODUROĞLU KİMDİR

Türk pop müziği sanatçısı ve bestecisi Baha Boduroğlu 3 Şubat 1947'de İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları ve Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak'ın tavsiyesi üzerine kendilerini tamamen müziğe adadı. İkili ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkarttı. Boduroğlu, Aysel Gürel ile tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. Gençlik Başımda Duman albümü o yılın en çok satan yapımlarından oldu. Ancak Güzin ile Baha ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. 2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen, ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar adlı bir müzik grubu kurdular.

Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu hayatını kaybetti
Şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Sevto: Allah rahmet eylesin Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
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Gençlik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan besteci Baha Boduroğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ateş Böceğim" şarkısıyla tanınan besteci Baha Boduroğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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