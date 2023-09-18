Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum - Son Dakika

Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum

Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum
Son Güncelleme: 18.09.2023 14:52

Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı Zara, yakın zamanda amcasını kaybettiği için iştahının kesildiğini ve günde 16 saat aç kaldığını söyledi.

Yüzündeki değişim ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Zara, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yakın zamanda amcasını kaybettiği için iştahının kesildiğini söyleyen Zara, kendisi 16 saat aç bıraktığı diyetten bahsetti.

16.00'DAN SONRA YEMEK YEMİYOR

Nasıl zayıfladığını anlatan şarkıcı, "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin. Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum
Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum
Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum
Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum
Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum

Zara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Zara, zayıflama formülünü anlattı: 16 saat aç kalıyorum, bitki çayı içiyorum - Son Dakika
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