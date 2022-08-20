Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Hande Yener, şarkılarının yanı sıra sahne şovları ve kıyafetleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Yoğun bir konser takvimi olan şarkıcı, sosyal medya hesabından isim vermeden şarkıcıları hedef aldı.
Instagram hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen 49 yaşında Hande Yener, son paylaşımında "YouTube rakamlarına bakıyorum da, vay be diyorum. Herkesin rakamlar uçuyor, herkes çok başarılı. Sonra bir de konser takvimlerine bakayım diyorum, fıkra burada bitiyor" diyerek meslektaşlarına gönderme yaptı.
Ünlü ismin bu sözlerle kimi hedef aldığı ise henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Magazin › Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti - Son Dakika