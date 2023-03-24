Seda Sayan'ın isteğini kırmayan Safiye Soyman, boyun gerdirme ameliyatı oldu - Son Dakika
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Seda Sayan'ın isteğini kırmayan Safiye Soyman, boyun gerdirme ameliyatı oldu

24.03.2023 09:22

Şarkıcı Safiye Soyman, yakın arkadaşı Seda Sayan'ın isteğini kırmayarak boyun gerdirme ameliyatı oldu. Lolita Lift adı verilen bir operasyonla boynunu gerdiren Soyman, o anları sosyal medya hesabından paylaşırken, "Seda Sayan kankam baskın yaptı, merak etti, o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı oldu.

"2,5 SAAT SÜRDÜ"

Daha önce göz kapağı ameliyatı olan Safiye Soyman, şimdi de Seda Sayan'ın isteği doğrultusunda boynuna "Lolita Lift" adı verilen bir işlem yaptırdı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Birkaç gün önce boyun gerdirme ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız, sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. İki buçuk saat sürdü bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı merak etti o da çok beğendi" ifadelerini kullandı.

Safiye Soyman, Seda Sayan'ın isteği üzerine boyun gerdirme ameliyatı oldu

SEDA SAYAN AMELİYATTA YALNIZ BIRAKMADI

Safiye Soyman'ı operasyon esnasında yalnız bırakmayan Seda Sayan, "Güzelliğimize güzellik katıyoruz. Doyamıyoruz güzelleşmeye" şeklinde konuştu. Safiye Soyman'ın yaptırdığı işlemi çok beğenen Seda Sayan ise paylaşıma yorum yaparak "Maşallah çok güzel oldu" dedi.

Safiye Soyman, Seda Sayan'ın isteği üzerine boyun gerdirme ameliyatı oldu
YORUMLAR (2)
  • UğuR DURAN: Ah Safiye Hanım Ah..!!! Uymayın Sedaya, Faik Beyin olaya bir el atması lazım yoksa Safiye Hanımı kaybedecek... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • seyma Gültekin: En önemli sorunumuz bu olsa gerek. Şu depremde, şu sel felaketlerinde, şu ekonomik ortamda... Bende diyordum ki Safiye Soymanin boynu ne olacak. Bugün rahat uyuyacaktım, komşunun eşeği kuyruksuz doğurdu misali. Cevap Yaz 85 0 Yayından Kaldır
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Safiye Soyman, Seda Sayan'ın isteği üzerine boyun gerdirme ameliyatı oldu Safiye Soyman, Seda Sayan'ın isteği üzerine boyun gerdirme ameliyatı oldu

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Son Dakika Magazin Seda Sayan'ın isteğini kırmayan Safiye Soyman, boyun gerdirme ameliyatı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seda Sayan'ın isteğini kırmayan Safiye Soyman, boyun gerdirme ameliyatı oldu - Son Dakika
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