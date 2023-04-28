Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap, yeni sezonda da izleyici karşısına çıkacak. Şarkıları dillere destan olan Sefo ise yeni sezonda kadroya dahil oldu.
Güçlü kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan O Ses Türkiye Rap'in kadrosunda Hadise, Eypio, Murda, Mero ve Sefo yer alıyor. Bu yıl bir ilk olarak beş kişinin yer alacağı jürideMurda ve Meroaynı koltukta birlikte jüri üyeliği yapacak. "O Ses Türkiye Rap" yeni sezonuyla çok yakında Exxen'de. Yarışmanın ilk bölüm çekimlerinden de fotoğraflar geldi.
Son Dakika › Magazin › O Ses Türkiye Rap'tan ilk bölüm fotoğrafları geldi! Yeni sezon Exxen'de izleyici karşısına çıkacak - Son Dakika