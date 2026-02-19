Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı

Haberin Videosunu İzleyin
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
19.02.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı
Haber Videosu

Sefo, sahur vakti çektiği videolarla hem güldürdü hem de tartışma yarattı. O anlara takipçilerinden farklı yorumlar geldi.

Şarkıcı Sefo, sahur vaktinde sosyal medyada paylaştığı videolarla hem takipçilerini güldürdü hem de tartışma yarattı. Paylaştığı videoda sahurda yemeği fazla abarttığını esprili bir dille gösteren Sefo, 'Önce açın, halinden anlayacağız, diye ben öyle bir yedim ki günaha bile girmiş olabilirim' dedi.

''SON 3 DAKİKA VİDEOSU GÜLDÜRDÜ''

Ardından sahurun son 3 dakikasında içtiği çay, su ve elektronik sigarayla çektiği diğer videosu da dikkat çekti.

Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı

Sefo'nun bu paylaşımları mizahi bir şekilde karşılanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları sahur vaktindeki davranışlarını eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı bazı yorumlar şu şekilde:
  1. 'Biraz ondan biraz bundan'
  2. 'Ölmeye mi bakıyorsun?'
  3. 'Bu ben'

Magazin, Yaşam, Sefo, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin null Hüseyin null:
    Oruç açın halinden anlamak için tutulmaz, öyle olsa fakirlere de farz olmazdı. Her ibadet Allah emrettiği için yapılır. 22 0 Yanıtla
  • Şaban Ergun Şaban Ergun:
    Bu bir ibadettir. İbadetler ciddi ve gönülden yapıldığında geçerli olur. Her ibadet hakkıyla yapılmayı ister. Gösteriş kabul etmez. 5 0 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    İyi olmuş Allah da görmüştür herhalde ibadete hazırlandığını, yoksa bu şovun amacı ne ola ki? :) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı

15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
13:43
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:51:29. #7.11#
SON DAKİKA: Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.