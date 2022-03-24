Selçuk Ural'dan gündem olacak Bergen yorumu: Yüzüne kezzap atılmasaydı filmi yapılmazdı, adı bile duyulmazdı - Son Dakika

Türkiye'de 1980'li yıllara sesiyle damga vuran isimler arasında yer alan fakat evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan eşi Halis Serbest tarafından 1989 yılında öldürülen Bergen'in trajik hikayesini konu alan 'Bergen' adlı film geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi. Önceki gün Akmerkez'de görüntülenen Selçuk Ural, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ural, 'Bergen' filmi hakkında konuştu.

"BERGEN'İN YÜZÜNE KEZZAP ATILMASAYDI ANILMAZDI BİLE"

Ünlü sanatçı, "Bergen'in bir tane şarkısını sorsam söyleyemezsin. Barış Manço'nun, Cem Karaca'nın kaç şarkısını söylersiniz? Onların filmi yapılmadı. Türkiye'de şöhret skandal üstünü kurulmuş. Bir Barış Manço'nun Tanju Okan'ın filmi yapılmıyor ama Bergen'in filmi yapılıyor. Bir Cem Karaca filmi yapın. Filozof bunlar. Bergen'in yüzüne kezzap atılmasaydı filmini yapmayı geçtim adı bile anılmazdı" diyerek tartışma yarattı.

"ŞURADA KÜLOTLA KOŞARSAM BENİM DE FİLMİMİ YAPARLAR"

Sözlerini sürdüren Ural, "Acıları seviyoruz. O yüzden Bergen'in ve Müslüm Gürses'in filmi yapıldı. Niye Barış Manço'nun, Tanju Okan'ın, Cem Karaca'nın ve daha nicelerinin filmi yapılmadı? Bir tanesinin 10 tane albümü var, bir tanesinin 110 tane albümü var. Ben şahsen 37 tane 45'lık 9-10 tane longplay, 10 tane kaset, 10 tane CD'si olan adamım. Benim de filmim yapılmayacak. Çıkıp şurada külotla koşarsam ertesi gün gündem değişir ve benim de filmimi yaparlar. Gerçekler bunlar. Adam 'Uzaya gittim' dedi bir anda şöhret oldu. Bu ülkede sanatçı olmayacaksın" diye konuştu.