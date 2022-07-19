Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem - Son Dakika
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Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem

19.07.2022 14:15

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Selçuk Ural, küs olduğu oğlu Hakan Ural'ın çocuklarına da resti çekti. Torunlarıyla yıllardır görüşmediğini söyleyen Ural, "öyle bir babası olan insanlarla neden görüşeyim ki? Benim öyle bir ailem yok" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü müzisyen Selçuk Ural oldu. Hakan Ural ile yıllardır görüşmeyen Ural, torunları Engincan Ural ve Melisa Ural'la ilgili de konuştu.

"HAKAN'IN ANNESİYLE BİR GECE BERABER OLDUM"

Hakan Ural'ın tek gecelik bir birliktelikten olduğunu söyleyen Selçuk Ural, "Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı" dedi.

Selçuk Ural'dan 'Torunlarınla görüşüyor musun?' sorusuna yürek sızlatan cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem

"ÖYLE BABASI OLAN TORUNLARIMLA GÖRÜŞMEM"

Ural'ın annesinin cenaze törenine katılmadığı için oğlunun kendisine küstüğünü anlatan Selçuk Ural, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Hayır, öyle bir babası olan insanlarla neden görüşeyim ki? Eskiden görüşüyordum ama artık benim öyle bir ailem yok. Benim bir kızım var. Ben zaten bunu Türkiye'ye açıkça deklare ederek Hakan'a soyadımı kullanma dedim. Ben ona erkeksen soyadımı kullanma dedim. Bana biri gelerek 'erkeksen yap' dese ben onu yaparım. Hakan üvey babasının soyadını alsın ve 'Uzun' olarak değiştirsin. Üvey babası öldüğünde 'Öz babam öldü' dedi. Seni inkar edene zorla diretemezsin."

Selçuk Ural'dan 'Torunlarınla görüşüyor musun?' sorusuna yürek sızlatan cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
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Son Dakika Magazin Selçuk Ural'dan 'Torunlarınla görüşüyor musun?' sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem - Son Dakika
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