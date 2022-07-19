Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş - Son Dakika
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Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş

19.07.2022 11:55

Babası Selçuk Ural'ın, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" şeklinde ifade ettiği Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem'in Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından biri olduğu ortaya çıktı. Selçuk Ural'ın açıklamalarından sonra Hakan Ural'ın annesi merak konusu olmuştu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan müzisyen Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü. Ural'ın açıklamalarının ardından Hakan Ural'ın annesi de merak konusu oldu.

"HAKAN'IN ANNESİYLE BİR GECE BERABER OLDUM"

Hakan Ural'ın annesiyle tek gecelik bir ilişki yaşadığını söyleyen Selçuk Ural, "Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamı sonrasında fazlasıyla telafi ettim" dedi.

Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, Yeşilçam oyuncusu çıktı

ANNESİ ÜNLÜ OYUNCU ÇIKTI

Selçuk Ural'ın bu sözlerinden sonra merak konusu olan Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, iki yıllık kanser mücadelesini 2017 yılında kaybederek 65 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Ceyhan Cem, Cemile filminde Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldı.

Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, Yeşilçam oyuncusu çıktı

HAKAN URAL ANNESİNE ÖZLEMİNİ ANLATMIŞTI

13 Haziran'da Instagram hesabından bir paylaşım yaparak annesiyle fotoğrafını paylaşan Hakan Ural, "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış özlüyorum tabi. Hayattayken ihmal ettim. Muhakkak istemeyerek üzdüm kırdım Allah affetsin. En çok 'bir uğra göreyim' diye sitem ederdi her anne gibi. Biz de dünyevi mazeretlerle bugün, yarın derdik. Maalesef bugün istesek de yok. Tüm sevdikleri rahmete kavuşmuşların mekanı cennet olsun" demişti.

Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, Yeşilçam oyuncusu çıktı
Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, Yeşilçam oyuncusu çıktı
Selçuk Ural'ın 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' dediği Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, Yeşilçam oyuncusu çıktı
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Son Dakika Magazin Selçuk Ural, 'Tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş - Son Dakika
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