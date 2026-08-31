Selena’nın Nazlı’sı evlendi! Dilara Kurtulmuş’un mutlu günü

“Selena” dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle çocuk yaşta tanınan Dilara Kurtulmuş, hayatının önemli günlerinden birini yaşadı. 28 yaşındaki oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı Umutcan Ekmez ile evlendi.

Kurtulmuş ve Ekmez’in düğününden önce kına gecesi düzenlendi. Yakınları ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Dilara Kurtulmuş, düğün öncesi geleneksel kına gecesinde evlilik heyecanını yaşadı.

Kına gecesinin ardından çift, İstanbul’da düzenlenen görkemli düğün töreninde nikâh masasına oturdu. Çiftin yakın aile fertleri ve dostları da bu özel günde mutluluklarına ortak oldu.

Dilara Kurtulmuş’un özel gününde oyuncu arkadaşları da kendisini yalnız bırakmadı. “Selena” dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven’in yanı sıra “Sihirli Annem” dizisinin oyuncuları Jennifer Boyner ve Zeynep Özkaya da düğünde yer aldı.

Düğüne katılan davetliler, geceden çeşitli kareleri paylaşarak çiftin mutluluğuna ortak oldu. Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez, sevdikleriyle birlikte yeni hayatlarına ilk adımı attı.