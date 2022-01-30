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Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi - Son Dakika

Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi

30.01.2022 16:59
Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi

Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci, iddialı kıyafetiyle gündem oldu. 13 kilo veren Ciğerci, transparan pantolonuyla verdiği pozları paylaştı.

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Selin Ciğerci, iddialı tarzıyla olay oldu. Gözle görülür bir şekilde zayıflayan Ciğerci, kıyafet konusunda da pek cesur.

CESUR TERCİH

Eski eşi Gökhan Çıra ile barışan ve aşk hayatında da mutlu olan Ciğerci, transparan pantolonuyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. İç çamaşırı görünen Ciğerci'nin cesur tercihi ise sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Selin Ciğerci'den cesur tercih! Transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi

İZZET YILDIZHAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

Çoğu takipçisi fenomen isme"İzzet'ten izin aldın mı?" diye sordu. Ciğerci bu soruya "İsterse çıplak çıksınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ı ima ederek "En son izin vermişti" dedi.

Selin Ciğerci'den cesur tercih! Transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
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İzzet Yıldızhan, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi - Son Dakika Magazin


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