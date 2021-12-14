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Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim - Son Dakika

Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim

14.12.2021 14:15

Survivor All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir, Acun Ilıcalı'nın paylaştığı afişte kendisini beğenmeyince sessiz kalamadı Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Aydemir, "Maymun gibi fotoğrafım Türkiye'nin her yerine asılacak" dedi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, pazar günü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Survivor All Star 2022'nin kadrosunu açıkladı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takımda yarışacak olan yarışmacılardan Sema Aydemir, afişte kullanacak fotoğrafını beğenmeyince sessiz kalamadı.

"MAYMUN GİBİ FOTOĞRAFIM ASILACAK"

Acun Medya tarafından çekilen fotoğrafını hiç beğenmediğini söyleyen Sema Aydemir, sosyal medya hesabından sitem etti. 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınlayan Aydemir, "Moral bozmak yok. Maymun gibi fotoğrafım olsa da hatta kendim maymun gibi olsam da hiç umurumda değil. Hatta Türkiye'nin her yerinde boy boy o resmin asılacağını bilsem de moral bozmak yok" şeklinde konuştu.

Esprili kişiliğiyle tanınan Aydemir, daha sonra "Tekim ben, starım" diyerek kendisini tiye aldı.

İşte Sema Aydemir'in beğenmediği fotoğraf:

Survivor All Star afişindeki fotoğrafını beğenmeyen Sema Aydemir tepki gösterdi: Maymun gibiyim

SURVIVOR ALL STAR KADROSU AÇIKLANDI

Survivor All Star 2022'nin Ünlüler kadrosunda; Adem, Atakan, Furkan, Mert, Sercan, Barış, Batuhan, Aycan, Elif, Merve, Nagihan, Sema ve Birsen yer alırken Gönüllüler takımında ise Gökhan, Ogeday, Anıl, Hikmet, Ardahan, Berkan, Yasin, Gizem, Berna, Sude, Seda, Evrim ile Nisa yer alacak.

Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim

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Son Dakika Magazin Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim - Son Dakika Magazin


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