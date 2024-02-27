Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti - Son Dakika
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Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti

Survivor All Star'a geldiği günden beri yıldızının bir türlü barışmadığı ve sık sık tartıştığı Pınar'a şiddet uygulayan Sema Aydemir, dün akşam yayınlanan bölümde diskalifiye edildi. İkizinin yarışmadan diskalifiye olduğunu öğrenen Seda ise "Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın" diyerek Pınar'a rest çekti.

27.02.2024 08:02  Güncelleme: 08:26
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın bu akşamki bölümünde ortalık karıştı. Daha önce kavga eden Sema ve Pınar arasındaki gerilim adada da devam etti. Gece yarısı tartışan ikiliden Sema, Pınar'a şiddet uyguladı. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise Sema Aydemir'in diskalifiye olduğunu duyurdu. Yarışmanın bugün yayınlanacak olan bölüm fragmanında ise ikizinin diskalifiye olduğunu duyan Mavi takım yarışmacılarından Seda Ocak, Pınar'a resti çekiyor.

SEDA, İKİZİNİ GİTTİĞİNİ DUYUNCA YIKILDI

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Acun Ilıcalı, konseyde Sema Aydemir'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. İkizinin diskalifiye edildiğini duyunca yıkılan Seda Ocak, "Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın" diyerek Pınar'a resti çekiyor. Pınar ise o anlarda gözyaşlarına hakim olamıyor.

Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti

SEMA, PINAR'I DÖVDÜ

Survivor'ın önceki akşam yayınlanan bölümünde Sema Aydemir, "Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen" diyerek Pınar'ın yanına geldi. Pınar da "Sana mı soracağım?" cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı. Sema, "Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma" derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat attı. Sema araya giren arkadaşlarına "Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?" dedi. Pınar da "Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece" cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.

Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti

DİSKALİFİYE EDİLDİ

Sema için acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurarak "Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan bir yere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti
Sema Aydemir Survivor\'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar\'a resti çekti

Sema Aydemir, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Arzum Baskara: Pinari hic sevmem ama sema haksiz iyi oldu gittigi. Kimseye babanin yeri gibi ahkam kesemessin. Zaten olimpiyat olayindada yanlis yapan senmissin. Merve olayi anlattigina gore Hocaya pinar yarisirsa yarismam diye soylenmissin. Bu zaten direk haksiz oldugunu gosteriyor 1 2 Yanıtla
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