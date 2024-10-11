Semicenk, fizy\'de Eylül\'ün En Çok Dinlenen Sanatçısı

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DİJİTAL müzik platformu fizy'de eylül ayının en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. En çok dinlenen şarkılar listesinde ise Semicenk 'in 'Geçiyor Zaman' isimli şarkısı yer aldı.

Turkcell'in müzik uygulaması fizy, eylül ayının 'en'erini açıkladı. Birinci sıraya Semicenk'in 'Geçiyor Zaman' isimli şarkısı yerleşti. Semicenk, eylül ayının hem en çok dinlenen sanatçıları hem de en çok aratılan şarkıcıları sıralamasında da birinci oldu. En çok izlenen videolarda ise 'Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü' öne çıktı.

FİZY EYLÜL AYINDA EN ÇOK İSTANBUL'DA DİNLENDİ

Ayın en çok dinlenen podcast'i 'Ortamlarda Satılacak Bilgi' oldu. fizy, eylül ayında en fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep yer aldı.

fizy'de, eylül ayında kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında 'fizy Top 50 Yerli', 'fizy Trend', 'Karışık Kaset' 'Haftalık Mix 2' ve 'En Yeniler' öne çıktı.