Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi - Son Dakika
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Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi

16.03.2022 08:32
Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi

Semih Öztürk, Survivor Ekstra yorumculuğundan çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından Öztürk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "üzgün adam" emojisi paylaşınca Demet Akalın'dan destek gördü. Akalın, Acun Ilıcalı'dan Öztürk adına özür diledi, "Sen yüce gönüllü bir adamsın" dedi.

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Survivor Ekstra yorumculardan Furkan Dede de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Semih Öztürk'ün programda olmayacağını açıkladı.

DEMET, ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLEDİ

İşinden olmasının ardından herhangi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk, Twitter hesabından üzgün surat emojisi paylaştı. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da Semih Öztürk'e destek olmayı ihmal etmedi. Öztürk'ün yarışmada olması gerektiğini düşünen Akalın, "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar" dedi.

Semih Öztürk'ün kanaldan ayrılmasına üzülen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'dan özür diledi
Semih Öztürk'ün kanaldan ayrılmasına üzülen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'dan özür diledi
Semih Öztürk'ün kanaldan ayrılmasına üzülen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'dan özür diledi
Semih Öztürk'ün kanaldan ayrılmasına üzülen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'dan özür diledi
Furkan Dede yanıtladı: Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
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Son Dakika Magazin Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi - Son Dakika
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