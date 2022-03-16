Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Survivor Ekstra yorumculardan Furkan Dede de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Semih Öztürk'ün programda olmayacağını açıkladı.
İşinden olmasının ardından herhangi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk, Twitter hesabından üzgün surat emojisi paylaştı. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın da Semih Öztürk'e destek olmayı ihmal etmedi. Öztürk'ün yarışmada olması gerektiğini düşünen Akalın, "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar" dedi.Furkan Dede yanıtladı: Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur paylaştı, ardından Öztürk işinden kovuldu iddiası
Son Dakika › Magazin › Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi - Son Dakika