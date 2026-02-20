Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var - Son Dakika
Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

Seray Kaya\'dan Doğukan Güngör\'e gönderme: Herkesin bir sabrı var
20.02.2026 16:37
Seray Kaya\'dan Doğukan Güngör\'e gönderme: Herkesin bir sabrı var
Seray Kaya kendisini takipten çıkan eski rol arkadaşı Doğukan Güngör hakkında konuştu. İkili hakkında önce aşk dedikoduları çıkmıştı, ardından Doğukan Güngör eski rol arkadaşını takipten çıkmıştı. Konuyla ilgili Seray Kaya, ''Herkesin bir sabrı var.'' dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin Başak'ı Seray Kaya, yasaklı madde testi pozitif çıktığı gerekçesiyle işine son verilen partneri Doğukan Güngör hakkında sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt verdi. Kaya, sessiz kalmasının yanlış yorumlandığını belirterek, "Bazı insanlar zaten Seray konuşmuyor diye bu sessizliğin üstünde tepinme hakkına sahip hissediyorlar. Herkesin bir sabrı var" ifadelerini kullandı.

'VEDA ETMİŞ OLMASI BENİ ÜZDÜ'

Seray Kaya açıklamasında, "Ben bazı şeylere susuyorum çünkü işimle konuşulmak istiyorum. Rol arkadaşımın sevdiği işe veda etmiş olması beni çok üzdü. Bir arkadaşı olarak yanında olmaya çalıştım. Umarım bu sürecin üstesinden çok hızlı gelir" dedi.

Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

'HAYATIMDA KİMSE YOK'

Aşk iddialarına dair de konuşan Kaya, "Hayatımda kimse yok. Çok şey konuşuluyor ama böyle bir şeyin varlığını söyleyemem. Bu tür konuların içinde yer almak yerine işim ve başarımla konuşulmayı tercih ederim" dedi.

'TAKİPTEN ÇIKAN DOĞUKAN'

Doğukan Güngör'ün sosyal medyada bazı takipçilerini çıkardığı yönündeki haberler hakkında ise Kaya, "Benim kişisel bir problemim yok, kendisi çıktı. Kendisini görürseniz ona sorarsınız. Kendi mahremini paylaşan bir oyuncu değilim" açıklamasında bulundu.

Kaya, son olarak, "Herkesin bir sabrı var bunu bilsinler. Sadece işimle konuşulmak istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

DOĞUKAN'I SİNİRLENDİREN DANS

Yeni partneriyle sahneleri yayınlanmaya başlayan Seray Kaya, 6 üzeri reyting alan son bölüm için paylaşımda bulundu. Reytingleri dans ederek kutlayan Kaya, bu paylaşımıyla eski partnerini kızdırdı. Güngör, Kaya'yı sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

AŞK İDDİALARI 2023 YILINDA ÇIKMIŞTI

2023 yılında Seray Kaya ve Doğukan Güngör'ün sevgili olduğu iddia edilmişti. Kaya, oyuncu Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı iddialarına ise şu cevabı verdi:

"Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence. Doğukan çok sevdiğim bir arkadaşım."

SON DAKİKA: Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var
