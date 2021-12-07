Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, iddialı pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

2014 yılında kendisinden 22 yaş büyük şarkıcı Serdar Ortaç ile evlenen ve beş yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandıran İrlandalı model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ KOMBİNİ ÇOK KONUŞULUR

İki yıl sonra tekrar İstanbul'a gelen 29 yaşındaki model, iç çamaşırsız kombiniyle ağızları açık bıraktı. Chloe Loughnan'ın video paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

SERDAR ORTAÇ, CHLOE'NİN EVİNE HACİZ GÖNDERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Öte yandan Serdar Ortaç, 2019'da boşandığı ve nafaka sebebiyle davalık olduğu eski eşi Chloe Loughnan'ın evine haciz gönderdiğini ve bu duruma çok içerlediğini açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Serdar Ortaç'ın borçları silinmiş' diyorlar. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? 45 milyonluk eve ipotek koydu adamlar. Borcum azaldı. Eşek gibi çalışıyorum" ifadelerini kullanmıştı.