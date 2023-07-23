Serdar Ortaç, Kısmetse Olur'un Canseli ile Samimi Bir Görüşme Yaptı - Son Dakika
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Serdar Ortaç, Kısmetse Olur'un Canseli ile Samimi Bir Görüşme Yaptı

23.07.2023 10:46

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç, Kısmetse Olur yarışmasının fenomen isimlerinden Cansel Ayanoğlu ile samimi bir buluşma gerçekleştirdi. Görüşmede Serdar Ortaç'ın Cansel'in omzuna yatıp elini öpmesi, hayranlarını şaşırttı ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Son zamanlarda sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündem olan Serdar Ortaç, Kısmetse Olur'un Canseli ile bir araya geldi. İkilinin görüşmedeki samimi halleri dikkat çekti.

KISMETSE OLUR CANSEL İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısını çıkaran ancak yaptığı açıklamayla hayranlarını üzen Serdar ortaç son günlerde magazin gündeminin ilk sıralarında. Açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Kısmetse Olur yarışmasının fenomen isimlerinden Cansel Ayanoğlu ile görüştü.

Omzuna yatıp elini öptü! İşte Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'in samimi anları

ELİNİ ÖPTÜ, OMZUNA YATTI

Görüşmede Cansel'in omzuna yatıp elini öpen Serdar Ortaç, hayranlarını bir hayli şaşırttı. Samimi görüntüler veren ikili hakkında sosyal medyada aşk dedikodusu çıktı.

Omzuna yatıp elini öptü! İşte Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'in samimi anları
Omzuna yatıp elini öptü! İşte Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'in samimi anları
Omzuna yatıp elini öptü! İşte Serdar Ortaç ve Kısmetse Olur Cansel'in samimi anları
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Cansel Ayanoğlu, Kısmetse Olur, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç, Kısmetse Olur'un Canseli ile Samimi Bir Görüşme Yaptı - Son Dakika


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