Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti - Son Dakika
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Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Serel Yereli\'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Oyunculuğu bırakarak şarkıcılığa soyunan ve İngiltere'ye taşınan Serel Yereli, sevgilisiyle birlikte Türk bayrağının altında sarmaş dolaş poz verdi. Yereli'nin pozlarına tepki yağdı.

23.08.2024 08:33
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Yıllar önce yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan ve sonrasında İngiltere taşınarak şarkıcılığa soyunan Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağının altında verdiği pozlar tepkilerin hedefi oldu.

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Oğul Avcı ile babasının mezarı başında pozlar veren Serel Yereli, bu sefer de Instagram hesabından tatil karelerini yayınladı. Yereli'nin Türk bayrağının altında sevgilisiyle sarmaş dolaş verdiği pozlar sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Ünlü isme pozlarından dolayı "Gündeme gelmek için ne yapacağını şaşırdı" ve "Bayrağımıza saygısızlık yapıyor" yorumları yapıldı.

İşte Serel Yereli'nin pozları ve gelen yorumların bazıları...

Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti
Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti
Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti
Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti
Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti

Serel Yereli, 3-sayfa, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz: orası plaj değil Türk bayrağı lütfen saygı lı olun 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Serel Yereli'nin sevgilisiyle Türk bayrağı altında verdiği pozlar tepki çekti - Son Dakika
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