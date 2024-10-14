Seren Serengil Hayvan hayvan hakları için siyasete gireceğini duyurdu - Son Dakika
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Seren Serengil Hayvan hayvan hakları için siyasete gireceğini duyurdu

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Ünlü sunucu Seren Serengil, köpek katliamına karşı durmak ve hayvan hakları için daha etkin bir mücadele vermek amacıyla siyasete atılma kararı aldı. Serengil, hayvanların korunması için siyasete gireceğini açıkladı.

14.10.2024 12:38  Güncelleme: 12:59
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği barınak gerçekleşen vahşet, kamuoyunu derinden sarstı. Uzaktan kaydedilen görüntülerde, sevimli bir köpeğin kuyruk sallarken öldürüldüğü anlar yer aldı. İğne ile katledilen diğer köpeklerin cesetleri ise çöplere atıldı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MECLİSE GİRECEĞİM

Hayvan katliamının ardından, ünlü şarkıcı, oyuncu ve sunucu Seren Serengil, duruma kayıtsız kalamayarak Ümraniye Hayvan Barınağı'na giderek tepkisini gösterdi. Serengil, bir sonraki genel seçimlerde milletvekili adayı olacağını açıklayarak şu sözleri kaydetti:

"Şöhretimi bu hayvanların ve bu canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim. Ben, arkadaşlarım gibi duymamazlıktan görmemezlikten gelme duruş bozukluğunda değilim. Sizin gönlünüz rahat oluyor mu? Benim olmuyor. Ben sanatçı olarak, bırakın her şeyi, seven olarak şöhretim ne kadarsa, bu kadar mı?

Ben bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim. Ne bir yere gireceğim ne de politikacıyım; ama bu saatten sonra gireceğim. Çünkü bizde kim girmek zorundadır. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'ten bu yasayı çıkarttığı zaman gülen insanlar var. Aday olmayı düşünüyorum, eğer halk beni bir şekilde desteklerse; onlar adına, çünkü bizim adımıza da konuşacak birisine ihtiyacımız var."

GEBZE BELEDİYESİ İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan, Gebze Belediyesi, yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan görüntülerin ardından harekete geçildiğini belirtti. Açıklamada, "Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan görseller: Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir" denildi.

Belediye, bu olayların tutanaklarının ilgili birimlere teslim edildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca, görüntülerle ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığı ifade edildi.

Gebze bölgesinde, yaklaşık 10.000 sokak hayvanının yaşadığı belirtilirken, belediyenin Veteriner Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması için sürekli çalışmalar yapıldığı vurgulandı. Bu durum, hayvan severler ve kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı.

Seren Serengil Hayvan hayvan hakları için siyasete gireceğini duyurdu

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Son Dakika Magazin Seren Serengil Hayvan hayvan hakları için siyasete gireceğini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bu Kim:
    bi sen eksik 13 3 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Allahım bu ve bunun gibi siyaset çilerden ülkemizi kurtar yarabi ?? 13 1 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    istemezukk 9 3 Yanıtla
  • Ayçe van den Hoof:
    yakışır kızım. seni oldum olası çok severim. 3 4 Yanıtla
  • Mehmet Gultekin:
    CHP ye yeni vekil 4 1 Yanıtla
  • Behzat:
    zaten siyasetde seni bekliyor. 4 1 Yanıtla
  • Ayçe van den Hoof:
    meclistekiler çok ala sanki. salla başı, al maaşı 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    VAY HALİMİZE 2 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ülkede siyasete girenlerin %99.9 u kendi ve sülalesinin çıkarları için giriyor.Kimse bana bu halkın çıkarları için siyaset yapıyorum diyemez... İstanbul 3.nölgeden 80-100 tane milletvekili var.Siz hiç bir milletvekili gördünüz mü o bölge de gelip milletin halini hatrını soran...Göremezsiniz ...Seçilene kadar halk için girdiklerini söylerler seçildikten sonra bir dahaki seçime kadar halkı unutur.Yandaş,akraba,dost çıkarları için çalışırlar...Yalansa yalan diyin... 1 0 Yanıtla
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