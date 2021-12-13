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Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor - Son Dakika

Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor

13.12.2021 15:53

Kilo vermek isterken Dumping Sendromu'na yakalanan ve sağlığını kaybeden Seren Serengil, cuma günü 6 saat sürecek bir ameliyata girecek. Bugün sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında sağlık durumu hakkında konuşan Serengil, "Doktorum ameliyat masasında kalabileceğim söylüyor. Organlarıma kan gitmiyor" sözleriyle sevenlerini korkuttu.

Uzun süredir Dumping Sendromu ile mücadele eden ve karaciğer ile pankreası iflas etmek üzere olan Seren Serengil, hızla kilo kaybetmeye devam ediyor. Ölüm riskinin olduğunu söyleyen Serengil, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

"VÜCUDUM AMELİYATI KALDIRMAYABİLİRMİŞ"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sağlık durumundan bahseden Seren Serengil, cuma günü ameliyat olacağını belirterek "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Vücut kaldıramayabilirmiş... Çok korkuyorum, 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.

'Ameliyat masasında kalabilirim' diyen Seren Serengil kötü haberi verdi: Organlarıma kan gitmiyor

Çok zayıfladığı için damarlarının çok inceldiğini söyleyen Seren Serengil, "Daha fazla mama ile beslenemiyorum. Daha fazla yatmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

'Ameliyat masasında kalabilirim' diyen Seren Serengil kötü haberi verdi: Organlarıma kan gitmiyor
'Ameliyat masasında kalabilirim' diyen Seren Serengil kötü haberi verdi: Organlarıma kan gitmiyor
Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor

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Son Dakika Magazin Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor - Son Dakika
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