Seren Serengil sevenlerini korkuttu: Ameliyat masasında kalabilirim, organlarıma kan gitmiyor

Uzun süredir Dumping Sendromu ile mücadele eden ve karaciğer ile pankreası iflas etmek üzere olan Seren Serengil, hızla kilo kaybetmeye devam ediyor. Ölüm riskinin olduğunu söyleyen Serengil, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

"VÜCUDUM AMELİYATI KALDIRMAYABİLİRMİŞ"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sağlık durumundan bahseden Seren Serengil, cuma günü ameliyat olacağını belirterek "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Vücut kaldıramayabilirmiş... Çok korkuyorum, 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" dedi.

Çok zayıfladığı için damarlarının çok inceldiğini söyleyen Seren Serengil, "Daha fazla mama ile beslenemiyorum. Daha fazla yatmak istemiyorum" şeklinde konuştu.