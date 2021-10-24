Serenay Sarıkaya ile başrol oynamak isteyen şahıs prodüksiyon şirketini basıp, ortalığı dağıttı

Beşiktaş'ta Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin ofisine giden Tayfur D. isimli kişi ortalığı birbirine kattı. tv100'den Levent Albayrak'ın haberine göre 25 yaşındaki şahıs, kendisine Serenay Sarıkaya ile başrol oynama sözü verildiği iddiasıyla etrafına küfür ve hakaretler yağdırarak park halindeki araçlara zarar verdi.

SERANAY İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ, KİMSE ÇIKMAYINCA ARAÇLARI PARÇALADI

Dış kapıdan villanın bahçesine atlayarak etrafına bağırmaya başlayan Tayfur D., kendisinin kandırıldığını söyleyerek Serenay Sarıkaya ile görüşmek istediğini söyledi. Etrafına küfür ve hakaretler yağdıran şahıs kimsenin dışarı çıkmaması üzerine sinirlendi. Eline geçirdiği bir metrelik demir küllükle etrafa saldırdı. Villa bahçesinde bulunan ve oyunculara ait olan otomobillere zarar verdi.

MEDCEZİR DİZİSİNDE BAŞROL SÖZÜ VERİLDİ İDDİASI

Şahıs daha sonra şirketin camlarını kırarak ölüm tehditleri savurdu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 25 yaşındaki Tayfur D.'yi gözaltına aldı. İfadesinde kendisine Serenay Sarıkaya ile birlikte Medcezir dizisinde başrol oynatacaklarını ama kendisini aramadıklarını söyledi.

25 yaşındaki Tayfur D. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.