Serenay Sarıkaya\'nın annesi, Cansu Tosun\'un evli babasıyla görüntülendi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.

YASAK AŞK MI YAŞIYORLAR?

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Ümran Seyhan'ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptığı görüldü. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu ileri sürüldü. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da söylentiler arasında.

Cansu Tosun ve ailesi