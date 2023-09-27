Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi

Serenay Sarıkaya\'nın annesi, Cansu Tosun\'un evli babasıyla görüntülendi
Son Güncelleme: 27.09.2023 10:17

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan'ın yürüyüş yaptığı kişinin, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu belirlendi. Seyhan'ın samimi bir şekilde yürüyüş yaptığı Kenan Tosun'un Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşadığı ve evli olduğu iddia ediliyor. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da gelen bilgiler arasında.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz günlerde bir erkekle İstanbul Nişantaşı'nda bir erkekle yürüyüş yaparken görüntülendi. Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıktı.

YASAK AŞK MI YAŞIYORLAR?

Kızına her fırsatta verdiği destekle gündeme gelen Ümran Seyhan'ın bir erkek arkadaşıyla samimi şekilde gülerek yürüyüş yaptığı görüldü. Seyhan'ın arkadaşının kimliği ise merak konusu oldu. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi. Almanya'nın Nürnberg şehrinde yaşayan Kenan Tosun'un evli olduğu ileri sürüldü. Sarıkaya ve Cansu Tosun'un komşu olduğu da söylentiler arasında.

Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi
Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi
Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi
Cansu Tosun ve ailesi
Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi
Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi
Serenay Sarıkaya ve annesi
Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un evli babasıyla görüntülendi - Son Dakika
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