Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranın ifadesi pes dedirtti: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki T. D. tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan saplantılı hayranın ifadesi de ortaya çıktı.

"ALLAH KATINDA EŞİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre, saplantılı hayran T. D. ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" dedi.

"GÖRÜŞMEK İÇİN BAŞVURDUĞUM HER YOLU YENİDEN DENEYECEĞİM"

D., ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti. Saplantılı D. ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

"SERENAY'IN ROL ALDIĞI DİZİDE BENİM HAYATIM ANLATILIYOR"

Saplantılı hayran ifadesinin devamında ise "Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor. Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı. Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor" dediği öğrenildi.

Saplantılı hayran sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.