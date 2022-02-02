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Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranın ifadesi pes dedirtti: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim - Son Dakika

Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranın ifadesi pes dedirtti: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim

02.02.2022 07:58

Saplantılı hayranının arabasına tekme atarak küfürler savurması sonrası büyük bir korku yaşayan Serenay Sarıkaya, şikayetçi oldu. Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına saplantılı hayranın ifadesinde "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim" sözler yer aldı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki T. D. tarafından saldırıya uğramıştı. Sarıkaya'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan saplantılı hayranın ifadesi de ortaya çıktı.

"ALLAH KATINDA EŞİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre, saplantılı hayran T. D. ifadesinde Sarıkaya ile ruh eşi olduklarını belirterek "Allah katında onunla benim eş kılındığımızı hissediyor ve düşünüyorum" dedi.

"GÖRÜŞMEK İÇİN BAŞVURDUĞUM HER YOLU YENİDEN DENEYECEĞİM"

D., ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti. Saplantılı D. ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim'' dedi.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranının ifadesi şaşkına çevirdi: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim

"SERENAY'IN ROL ALDIĞI DİZİDE BENİM HAYATIM ANLATILIYOR"

Saplantılı hayran ifadesinin devamında ise "Serenay benimkine benzer elbiseler giyiyor. Vücudundaki dövmeler benimkiyle aynı. Rol aldığı dizide benim hayatımı anlatıyor" dediği öğrenildi.

Saplantılı hayran sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranının ifadesi şaşkına çevirdi: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim
Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranın ifadesi pes dedirtti: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim
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Serenay Sarıkaya, Etiler, Mevla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranın ifadesi pes dedirtti: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya'nın takıntılı hayranın ifadesi pes dedirtti: Allah katında eşiz, bulunduğu her yere gideceğim - Son Dakika
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