Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı - Son Dakika
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Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı

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Sevgi Katkıcı, ablası Duygu Nebioğlu'ndan sonra Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. DNA testiyle Akpınar'ın bir kızı daha olduğu netleşti.

08.07.2024 08:41
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Usta sanatçı Metin Akpınar'ın tek gecelik ilişkisinden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıkmış ve magazin camiasında geniş yankı uyandırmıştı. Ablasının ardından Metin Akpınar'a babalık davası açan Sevgi Katkıcı da kazandı.

SOY BAĞININ KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Show Haber'de yer alan bilgilere göre, Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'a karşı Antalya Aile Mahkemesi'nde açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesi'ne ulaştı. Raporda, Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Mahkeme, Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verdi.

Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı

KATKICI: HİÇ BABA-KIZ İLİŞKİMİZ OLMADI

Sevgi Katkıcı, daha önce yaptığı açıklamada Akpınar'ı kızı olduğunu 21 yaşında öğrendiğini söylemişti. DNA testi yaptırmalarına rağmen Akpınar'ın tavırlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Katkıcı "Metin Akpınar benden hep şüphe duymuştu kızı olmayabilirim diye. Çünkü kendisine ikizim kadar benzemiyordum. 2020 yılında DNA testi yaptırdık, kızı olduğuma inandı. Ama tutumunda herhangi bir değişiklik olmadı. Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" demişti.

Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı
Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar\'a açtığı babalık davasını kazandı

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: neyin peşinde bu kız hayırdır babanınmı paranınmı? 6 15 Yanıtla
    Mehmet Güven: para tabiki 4 2 ferhat eser: metin kızına sahip çıkmalı erkek olsaydı birşey demezdim ama kız evladın varsa sahip çıkacaksın kız babanın peşinde olmasa bile kızlar duygusaldır 0 0
  • barış özcan: Rezillik 15 1 Yanıtla
  • ferhat eser: metin efendi erkek çocuğu olsaydı bosver derdim ama kız çocuğun kız evladın varsa sahip çıkacaksın kızın derdi sen değil paran olsada sahip çıkacaksın baba olmak kolay değil 4 2 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: SPRSAN DÜRÜSTLÜK ABİDESİ KİM KİMŞE SEFA YAPMIŞ 5 ARKADAŞ 3 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Ya adam gelmiş 80 yaşına ne sahip çıkması kızları ona sahip çıksın 0 0 Yanıtla
  • Sinan Döner: Bunlar çağdaş sanatçılarımız(?) bizim. Varın olmayanları siz düşünün! 0 0 Yanıtla

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