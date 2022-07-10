Sevgilisiyle tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı! İlginç aksesuarlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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Sevgilisiyle tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı! İlginç aksesuarlarına beğeni yağdı

10.07.2022 17:19

Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'da tatile çıkan oyuncu Serenay Sarıkaya, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Siyah bikinisiyle kumsalda poz veren güzel oyuncunun ilginç aksesuarları dikkat çekti. Beline taktığı incili kemer ile ayak parmağına yüzük takan Sarıkaya'nın pozlarına ise beğeni yağıyor.

Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. Sarıkaya'nın doğum gününde aşka gelen Evirgen, sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir fotoğrafını yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti.

TAKILARI OLAY OLDU

Aşklarını dolu dizgin yaşayan güzel oyuncu ve Evirgen, şimdilerde Yunanistan'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından tatilde kareler paylaşan Sarıkaya son olarak siyah bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Beline inci detaylı bir kemer takangüzel oyuncu ayak parmağına da taktığı yüzükleri paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımına ise beğeni yağdı.

Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın takıları olay oldu! Biri belinde diğeri ayak parmağında
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Son Dakika Magazin Sevgilisiyle tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı! İlginç aksesuarlarına beğeni yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevgilisiyle tatile çıkan Serenay Sarıkaya'nın tarzı sosyal medyayı salladı! İlginç aksesuarlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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