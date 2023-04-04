Sevil Atasoy'dan çarpıcı itiraf: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım - Son Dakika
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Sevil Atasoy'dan çarpıcı itiraf: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım

04.04.2023 16:01
Sevil Atasoy'dan çarpıcı itiraf: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım

Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, en büyük pişmanlığını paylaştı. Anne ve babasının ölürken yanına gitmediği için çok pişman olduğunu belirten Atasoy, "Doktorlar o an bana baktı ama içeri giremedim" ifadelerini kullandı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Adli Bilimler Uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Atasoy, en büyük pişmanlığını anlattı.

"ANNE VE BABAM ÖLÜRKEN YANLARINDA DEĞİLDİM"

Anne ve babasının son anlarında yanlarında olmadığını söyleyen Sevil Atasoy, "Annem ve babam ölürken yanlarında değilim. Aynı hastanedeydim ama onların gözlerini kapatışını izlemedim. Bir gün bile mezarlığa gitmedim. Bana göre onlar ölmediler, öyle görüyorum. Onlar bir yerlerde yaptıklarımı görüyor. Kendi kafamda onlara bazen sorular sorarım. Babam olsa ne yapardı diye düşünürüm çünkü o da bu meslektendi. Onlar benim için kafamda ölmediler. Doğru bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Ben az ağlarım ve empati kurmasını da pek bilmem" dedi.

Sevil Atasoy en büyük pişmanlığını anlattı: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım

"HAYATIMDA 'BUGÜN YATAKTAN ÇIKMAYACAĞIM' DEDİĞİM BİR GÜN OLMADI"

Atasoy, Kalaycıoğlu'nun "Bu kadar güçlü olmak sizi yormuyor mu?" sorusu üzerine de "Hayatımdan memnunum, her sabah çok iyi kalkarım. Hayatımda bugün evden çıkmayacağım dediğimi ve yataktan çıkmayacağım dediğimi hatırlamıyorum. Benim için öyle bir şey yok. Moralim bozuk, işe gitmeyeceğim dediğim tek bir günüm bile yok. Neler geldi geçti. Yediğiniz kazıklar ve yargılandığınız davalar her şey gelip geçti. Her gün sıfırdan başlamasını bilirim" ifadelerini kullandı.

Sevil Atasoy en büyük pişmanlığını anlattı: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım

"ANNE VE BABAMIN YANINDA OLMADIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

En büyük pişmanlığından bahseden Atasoy, sözlerine şöyle devam etti: "Anne ve babamı bilinçli olarak görmek istemedim. Ben kapının dibindeydim. Onların başındaki hekimler bana 'kaybediyoruz' diye baktılar ama ben içeri girmedim. Pişmanım ama yapamadım. O dönem hastanede çalışıyordum, geceleri de onların yanında kalırdım. Babam Amerika'da falan ameliyat olunca yanındaydım. Yaptığım her şeyin ölümle ilgili var belki de o yüzden fazla geldi."

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Son Dakika Magazin Sevil Atasoy'dan çarpıcı itiraf: Anne ve babamın son anlarında yayında olmadım - Son Dakika


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