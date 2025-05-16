Ali Özgentürk son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta isimlerinden yönetmen ve senarist Ali Özgentürk, dün yaşamını yitirdi. 1979 yapımı Hazal filmiyle sinema dünyasına güçlü bir giriş yapan Özgentürk, ardında Selvi Boylum Al Yazmalım, Balalayka, Yengeç Oyunu gibi iz bırakan yapıtlarla dolu bir miras bıraktı. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk tarafından duyurulmuştu. Özgentürk 'Sevgi emektir' sözüyle devleşen Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi.

BUGÜN TÖREN DÜZENLENDİ

Bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Özgentürk için sanat dünyasından birçok isim bir araya geldi.

Törende gözyaşlarına hâkim olamayan usta oyuncu Nur Sürer, yakın dostuna veda ederken yaptığı konuşmada, "Toplumsal sinemanın kapısı kapandı" sözleriyle derin üzüntüsünü dile getirdi.

Törende ünlü senaristin kızı Simay Özgentürk babasının tabutunun üzerine karanfiller koyarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Halil Ergün yakın arkadaşı Ali Özgentürk için çok sarsıldığını belirtti. Ünlü oyuncunun zor ayakta durduğu görüldü. Ergün büyük usta Ali Özgentürk için şunları söyledi, "Nasıl anlatabilirim ki... İz bıraktı, büyük yaşadı çok izler bıraktı ama yapacakları vardı sürekli anlatıyordu. Hayat ona izin vermedi. Çok sarsıldım ben tiyatro zamanından arkadaşımdı."

FİLMELERİ VE PROJELERİ

Yönetmen

• Yengeç Oyunu, 2008

• Kalbin Zamanı, 2004

• Balalayka, 2000

• Sır, 1997

• Mektup, 1997

• Yer Çekimli Aşklar, 1995

• Çıplak , 1992

• Su Da Yanar, 1987

• Bekçi, 1986

• At, 1981

• Hazal, 1979

• Yasak ,1975

• Ferhat, 1974

Senarist

• Kalbin Zamanı, 2004

• Sır, 1997

• Mektup, 1997

• Yer Çekimli Aşklar, 1995

• Çıplak , 1992

• Hazal, 1979

• Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977

Yapımcı

• Mektup, 1997

• Seni Seviyorum Rosa, 1992

• Çıplak , 1992

• Su Da Yanar, 1987

• Bekçi, 1986

• At, 1981